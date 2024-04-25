أسرار المشغولات اليدوية السيناوية.. وإقبال من جميع الأعمار

عرضت حنان إحسان مصممة مشغولات يدوية سيناوية، مشغولاتها اليدوية مستوحاة من تقاليدهاالسيناوية، قائلة: إنها بدأت بعمل دورات تدريبية وورش العمل والمشغولات السيناوية، مثل: الشال.

وأضاف حنان إحسان مصممة مشغولات يدوية سيناوية، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، أنها لديها مشغولات لديها إقبال من جميع الأعمار وسواء مصري أو أجنبي.

وتابعت حنان إحسان مصممة مشغولات يدوية سيناوية: “نحاول نطور من المنتجات السيناوية وتكون جديدة ومتفصلش بعباية وشال وطرحة، مثل: العباية الواسعة أو المفتوحة”.