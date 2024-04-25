غلق الحرم الإبراهيمي في وجه المصلين بالخليل الفلسطينية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الاحتلال الإسرائيلي أغلق الحرم الإبراهيمي في وجه المصلين ومنع المواطنين الفلسطينيين من التجول في مدينة الخليل.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن منطقة برك سليمان كانت في مهب الاقتحامات الإسرائيلية لدى المستوطنين وجنود الاحتلال، موضحة أن مدينة الخليل منع المواطنين من التجول فيها أو التوجه إلى الحرم الإبراهيمي وجرى تأمين المستوطنين وأغلق المستجد الإبراهيمي في وجه المصلين الفلسطينيين.

وتابعت أن هذه الاقتحامات تأتي بحجة الأعياد اليهودية، موضحة أن جنود الاحتلال اعتقلوا العديد من الفلسطينيين وأبلغوا عائلة البرغوثي بتجهيز أنفسهم لهدم منزلهم.