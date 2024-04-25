قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

تتجه أعيون عشاق الكرة الإفريقية غدا نحو استاد القاهرة الدولي، حيث يواجه النادي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

قناة مجانية تعلن إذاعة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

ولمتابعة اللقاء، ستكون قناة تايم سبورتس الأرضية خيارًا مجانيًا للمشجعين، الراغبين في مشاهدة حيث ستنقل اللقاء مباشرة للجمهور في المناطق التي تغطيها القناة.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل يضم مجموعة من نجومه البارزين، اختارها المدير الفني مارسيل كولر، الذي سيعول على القوة الهجومية والتنظيم الدفاعي لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.