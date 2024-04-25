البورصة تخسر 147 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 146.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.768 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 7.7%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 8.52% ليغلق عند مستوى 25917.59 نقطة، ليفقد المؤشر 2415 نقطة، خلال تعاملا الأسبوع.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.80% ليغلق عند مستوى 5997.17 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 8.08% ليغلق عند مستوى 8510.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 8.78% ليغلق عند مستوى 31652.40 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 7993.63 نقطة.