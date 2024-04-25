مشاركة الشناوي وإمام.. مفاجآت مدوية في مباراة الأهلي ومازيمبي

أعلن ماهر همام نجم الأهلي السابق عن رغبة كولر في مشاركة الشناوي وإمام عاشور في مباراة مازيمبي.



وكتب همام من خلال حسابه على فيس بوك:" كولر: من الوارد الدفع بـالشناوي وإمام عاشور غداً أمام مازيمبي".



ويلتقي الأهلي مع مازيمبى الكونغولي في العاشرة من مساء غد ، الجمعة ،على استاد القاهرة، فى إياب ‏الدور نصف النهائي بدورى أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء الذهاب بالكونغو انتهى بالتعادل السلبي.

ويتأهل الفائز من مباراتى الأهلى أمام مازيمبى الكونغولى لمواجهة الفائز من مباراتى الترجى التونسى أمام ماميلودى صن داونز، فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب بين الترجى وصن داونز انتهت بفوز بطل تونس بهدف دون رد فى رادس.