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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوري يدك معاقل الإرهاب في ريف حلب

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام سورية بأن وحدات الجيش السوري نفذت قصفا مدفعيا وصاروخيا على تحركات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي على محور قرية القصر في ريف حلب الغربي.

وبالأمس؛ استهدف الجيش العربي السوري بالمدفعية الثقيلة محيط قرية كفر عويد بريف إدلب الجنوبي.

وكانت قناة الميادين أفادت بأن عدد من عناصر القوات الرديفة للجيش السوري استشهدوا وأصيب آخرون جراء تعرض حافلتهم لكمين شمالي السخنة في بادية حمص الشرقية.

وفي وقت سابق؛ استهدف الجيش السوري مواقع هيئة تحرير الشام الإرهابية في قرى وبلدات ريف حلب الغربي.

وكانت وحدات الجيش السوري استهدفت بطائرتين مسيّرة انتحارية أهداف معادية للمجموعات الإرهابية المسلحة في ريف حلب الغربي.

فيما نفذ سلاح الجو الحربي السوري والروسي المشترك غارات جوية مكثفة على تحركات لتنظيم داعش الإرهابي في وقت سابق  تم رصدها بالتعاون مع طيران الاستطلاع الروسي ، قدمت من مناطق الـ55 كم الواقعة تحت سيطرة قوات الإحتلال الأمريكي، لمهاجمة نقاط وحدات الجيش العربي السوري في البادية السورية.

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