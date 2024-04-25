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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاقم تحكيم نسائي بالكامل لإدارة مباراة في الدوري الإيطالي

طاقم تحكيم نسائي
طاقم تحكيم نسائي

أعلنت رابطة الحكام الإيطالية، اليوم الخميس، أن طاقم تحكيم مكوناً بالكامل من النساء، سيدير ​​مباراة في دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم، لأول مرة مطلع الأسبوع المقبل.

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ويستضيف إنتر ميلان، بطل الدوري، تورينو، يوم الأحد المقبل، وستدير المباراة ماريا سولي فيريري كابوتي، تعاونها فرنشيسكا دي مونتي وتيتسيانا تراشاتي.

يأتي هذا الإنجاز في كرة القدم الإيطالية التي يهيمن عليها الرجال تقليدياً.

ودخلت فيريري كابوتي (33 عاماً) التاريخ بوصفها أول حَكَمٍ من النساء في الدوري الإيطالي، عندما أدارت مباراة ساسولو وسالرنيتانا عام 2022، وقد أدارت حتى الآن ست مباريات في دوري الأضواء، هذا الموسم.

وستشهد مباراة الأحد على ملعب سان سيرو أيضاً مواصلة إنتر احتفالاته بلقبه العشرين للدوري، والذي ظفر به بعد فوزه بالقمة المحلية 2 - 1 على ميلان، يوم الاثنين الماضي.

طاقم تحكيم

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