أنشيلوتي يعلن موعد عودة كورتوا من الإصابة

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني الخميس، إنّ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا قد يعود من إصابته الأسبوع المقبل.

ووفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية»، غاب الدولي البلجيكي عن الموسم بأكمله بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي بركبته اليسرى، ومن ثمّ عانى من انتكاسة جديدة في مارس خلال تدريبات الفريق، ما اضطره للخضوع لجراحة أخرى.

ويواجه ريال نظيره بايرن ميونيخ في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، قبل أن يلتقي قادش في الدوري المحلي السبت الذي يليه.

من جانبه، قال أنشيلوتي خلال مؤتمره الصحافي: «إنه بخير، أعتقد أنه سيكون حاضراً للسفر معنا الأسبوع المقبل (إلى ميونيخ)، ويمكنه أن يلعب ضد قادش».

ونال الحارس الأوكراني أندري لونين ثقة أنشيلوتي كالخيار الأول في حراسة المرمى خلال الأشهر الأخيرة، على حساب كيبا أريسابالاغا المُعار من تشيلسي الإنجليزي.

وتصدى لونين لركلتي ترجيح ضد مانشستر سيتي الإنجليزي الأسبوع الماضي، ليساعد ريال في بلوغ نصف نهائي المسابقة القارية المرموقة، حيث يواصل بحثه عن لقبه الخامس عشر القياسي.

ولم يُدرج أنشيلوتي في قائمته لمواجهة ريال سوسييداد الجمعة بالدوري، لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام، بسبب «مشكلة في المعدة»، حسبما قال المدرب الإيطالي.

ويتصدر «الميرينغي» ترتيب الدوري بفارق 11 نقطة على حساب برشلونة الذي أكد هذا الأسبوع بقاء مدربه تشافي هرنانديز في منصبه حتى نهاية عقده في عام 2025.

وقال أنشيلوتي: «قام تشافي بعمل جيد جداً في برشلونة. إنّه يعرف النادي بشكل جيد جداً، يبدو أنّه الخيار الصائب بأن يبقى».