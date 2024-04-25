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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

21364 دارسا يؤدون اختبارات نهاية المستوى برواق الجامع الأزهر.. يونيو المقبل

٢١٣٦٤ دارسا يؤدون
٢١٣٦٤ دارسا يؤدون اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعي

أعلن الجامع الأزهر عن بدء اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٤م، ومن المقرر أن تستمر لمدة ٣٠ يومًا، في ٢٧ مقراً على مستوى الجمهورية، وتُعقد الاختبارات لما يزيد عن ١٥٨٠٠ دارسا من دارسي الرواق الأزهري، بكافة مراحله التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية.

٢١٣٦٤ دارسا يؤدون اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام  على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الاختبارات تستقبل ما يزيد عن ١٥٨٠٠ دارسا موزعة لجانهم على ٢٧ مقرا بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدا أن الرواق الأزهري يحظى باهتمام بالغ من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، كما أن يتابع مستجدات الرواق أولا بأول.

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ولفت د. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، إلى أن فترة الاختبارات ستستمر لمدة ٣٠ يومًا ، وأن الموسم الحادي عشر لرواق العلوم الشرعية والعربية يتسم بالاقبال المتزايد من الدارسين، وذلك مقارنة بالمواسم السابقة، حيث يزيد إجمالي الدارسين هذا العام على ١٥٨٠٠ دارسا، مؤكدا مراعاة اختيار مقرات الاختبار سهلة الوصول حسب المواقع الجغرافية وذلك تيسيرا على الدارسين.

ونوه مدير عام الجامع الأزهر ، إلى أنه تقرر عقد اختبارات التخلف ابتداء من يوم ١ يونيو ٢٠٢٤م.

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد د. محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، و د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ومتابعة د.أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

الأزهر الجامع الازهر رواق العلوم الشرعية والعربية الرواق الأزهري الدكتور عبد المنعم فؤاد

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