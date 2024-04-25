البنتاجون: الولايات المتحدة تبدأ إنشاء رصيف بحري على ساحل غزة

بدأت الولايات المتحدة الاستعدادات لبناء رصيف مؤقت قبالة سواحل غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، حسبما قال السكرتير الصحفي للبنتاجون اللواء بات رايدر خلال مؤتمر صحفي، مؤكدا أن المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز الجهود الإنسانية في المنطقة، كانت قيد التخطيط منذ عدة أشهر ومن المقرر أن تبدأ البناء "قريباً جداً".

ووفقاً لرايدر، تتضمن العملية قائمة مرجعية دقيقة لضمان وجود جميع المكونات الضرورية قبل البدء في البناء، وبينما لم يبدأ أي بناء فعلي بعد، إلا أن سفن الجيش الأمريكي في طريقها إلى ساحل غزة لتنفيذ المشروع، وأبحر الأسطول، المكون من خمس سفن، من جزيرة كريت باتجاه قبرص والساحل الإسرائيلي، مع تمركز سفينة واحدة قبالة سواحل إفريقيا لأسباب غير معلنة.

وواجهت العملية اللوجستية المعقدة تحديات، مع ظهور أسئلة حول التنسيق مع الشركاء المحليين وإشراك المنظمات غير الحكومية في توزيع المساعدات، وشدد رايدر على أهمية الإجراءات الأمنية والتعاون مع منظمات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ المشروع بشكل فعال.

وعلى الرغم من الخطة الطموحة، ما تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن التفاصيل التشغيلية وإشراك مختلف أصحاب المصلحة، إن انخراط الجيش الأمريكي في مثل هذا السيناريو الفريد يؤكد استعداده للتكيف مع الأزمات الإنسانية المتطورة واختبار قدراته في مواقف الحياة الحقيقية، ومن المرجح أن يكون لنجاح هذا المسعى آثار كبيرة على البعثات الإنسانية المستقبلية وجهود الاستجابة للأزمات.