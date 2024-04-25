عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب هالاند.. مفاجأة في تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون

هالاند
هالاند

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه فريق برايتون اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

txt

دعاء قبل صلاة الفجر يوم الجمعة.. اغتنم ساعاته من بداية الليل

txt

برئاسة محمد جبران.. وفد عمال مصر يصل بغداد للمشاركة بمؤتمر العمل العربي


وشهد تشكيل مانشستر سيتي غياب إيرلينج هالاند بداعي الإصابة، وجاء تشكيل السيتيزن كاملا كالتالي:

في حراسة المرمي: إيدرسون
في خط الدفاع: جفارديول، أكي، أكانجي، والكر
في خط الوسط: رودري، دي بروين، برناردو سيلفا، فودين، كوفازيتش
في خط الهجوم: جوليان ألفاريز.

 

 

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أمريكان إكسبرس معقل برايتون، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

ومن المقرر نقل مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون على شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وبالتحديد ستقام المواجهة على قناة beIN Sports HD 1.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر غدا.. مواعيد فتح وغلق المحال والمقاهي

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

النور مش هيقطع في بيتك بعد النهارده.. اعرف سعر جهاز مانع انقطاع الكهرباء

موضوعات متعلقة

أنشيلوتي يعلن موعد عودة كورتوا من الإصابة

طاقم تحكيم نسائي بالكامل لإدارة مباراة في الدوري الإيطالي

فان دايك يرشح اسم مدرب جديد لـ ليفربول خلفا لـ كلوب

صدمة في ليفربول.. تأكد غياب نجم الفريق قبل مواجهة إيفرتون

موقف انتقال إمام عاشور وزيزو إلى التعاون السعودي

ريال مدريد يقترب من إنهاء صفقة ضم نجم مانشستر سيتي

مدرب يوفنتوس: نسير في الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا

رغم سوء النتائج.. لابورتا يجهز مفاجأة لتشافي للبقاء في تدريب برشلونة

ترشيحاتنا

مؤسس "مقاطعة السمك في بورسعيد": 70% من المحلات بالمحافظة أغلقت

محمد الباز: لا أقبل بتوجيه الشتائم للصحفيين أثناء جنازات المشاهير

مصطفى بكري: التعديل الوزاري ليس مطلوبا على مستوى الأشخاص فقط

مصطفى بكري: نحتاج إجراءات تنفيذية عاجلة تساعد السيسي على أداء برنامجه الرئاسي

غياب هالاند.. مفاجأة في تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون

10 فوائد مذهلة| بذور سحرية لبناء العضلات وتحسين صحة البشرة.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان صيفي.. ابنة أصالة تستعرض جمالها

فوق الركبة .. هيفاء وهبي تتألق بإطلالة لافتة

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

بـ البشكير .. هنادي مهنا تثير الجدل بظهور جريء

فيديو

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ