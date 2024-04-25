غياب هالاند.. مفاجأة في تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه فريق برايتون اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وشهد تشكيل مانشستر سيتي غياب إيرلينج هالاند بداعي الإصابة، وجاء تشكيل السيتيزن كاملا كالتالي:

في حراسة المرمي: إيدرسون

في خط الدفاع: جفارديول، أكي، أكانجي، والكر

في خط الوسط: رودري، دي بروين، برناردو سيلفا، فودين، كوفازيتش

في خط الهجوم: جوليان ألفاريز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أمريكان إكسبرس معقل برايتون، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر نقل مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون على شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وبالتحديد ستقام المواجهة على قناة beIN Sports HD 1.