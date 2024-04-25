قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا

قال الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن أمريكا تمارس ازدواجية في المعايير وتكيل بمكيالين، ولم تعط الدولة الفلسطينية سوى أقوال بحل الدولتين، بينما تمول إسرائيل بالسلاح والمال لإبادة الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن عدد الشهداء في غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا منذ بداية العدوان أكتوبر الماضي.

وأضاف صافي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: الولايات المتحدة الأمريكية هي من تدير كافة القرارات التي تتخذ بالسلب ضد القضية الفلسطينية، وساهمت في ارتكاب الاحتلال إسرائيل آلاف المجازر ضد سكان قطاع غزة عندما استخدمت حق الفيتو أكثر من مرة ضد وقف العدوان الإسرائيلي.

مجازر يومية

وتابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية: جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب العديد من المجـ ازر اليومية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وارتقى المئات من الشهداء الشباب.