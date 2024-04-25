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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زار قاعة فاروق.. محافظ الإسكندرية يستقبل آخر ملوك مصر بالاستاد

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جلالة الملك أحمد فؤاد الثاني ملك مصر والسودان سابقًا، وابنه الأمير محمد علي، والوفد المرافق لهم، في زيارة إلى ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

رحب اللواء محمد الشريف بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية، بالملك أحمد فؤاد الثاني، معربًا عن سعادته واعتزازه بزيارته مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، متمنيًا له والوفد المرافق له قضاء أوقات سعيدة داخل الإسكندرية وزيارة المزيد من معالمها.

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وخلال الزيارة، أطلق محافظ الإسكندرية وأحمد فؤاد حمامة بيضاء من داخل مقصورة الاستاد الرئيسية تيمنًا بالسلام، كما زارا القاعة الملكية المعروفة بقاعة الملك فاروق في ستاد الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء هشام لطفي مدير ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وأحمد صدقي مدير هيلتون كورنيش، ومحمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، والدكتورة أمل العرجاوي مدير مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط.

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