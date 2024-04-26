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رئيس المنتدى الزراعي العربي: التغير المناخي أصبح ظاهرة عالمية مرعبة

صدى البلد

أكد عوني الكلوب رئيس المنتدى الزراعي العربي، إن العالم يعاني من أزمة الغذاء تحديدًا بعد جائحة كورونا وما تبعها الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية، مؤكدًا أن أكثر الدول المتضررة من أزمة الغذاء هي الدول العالم الثالث أو الدول الفقيرة أو الدول التي لا تمتلك القرار. 

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وأضاف عوني، خلال مداخلة هاتفية على  قناة “القاهرة الإخبارية”، ، أن أوروبا وأمريكا واستراليا وكندا لا تعاني من أزمة الغذاء، نتحدث الآن عن المنطقة العربية، نتحدث عن جزء كبير من إفريقيا. 

 

وأشار، إلى أن التغير المناخي أيضًا أصبح ظاهرة ليست مطلقة، فهي ظاهرة مرعبة: "شهدنا ما حدث منذ أيام في الإمارات وعُمان ما حدث في الإمارات لم يسجل إطلاقًا في السجلات المناخية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما حدث في ليبيا، الأمطار الوميضية التي أدت إلى انهيار سد وأخذت مدينة في كاملها، موضحًا أن كل هذه العوامل أثرت على الأمن الغذائي في العالم وتحديدًا المنطقة العربية". 

 

وأشار إلى أن الدول التي وقعت على الإتفاقية الإطارية عام 1992 اعترفت أنها المسؤولة عن التغييرات المناخية في العالم ولم تقدم شيئًا للعالم، موضحًا أن القمة الـ29 للمناخ التي ستُعقد ي كازاخستان ما زالت تراوح في مكانها لم يحدث هناك تخفيض لإنبيعاث الكربون  الغازات الدفئة لم تنخفض، مؤكدًا أن كل الدول التي وقعت لم تلتزم حتى الصندوق الذي أسس لدعم الدول المتضررة، والقمة التي عقدت في إيرلندا قبل سنتين أشارت إلى إن المنطقة العربية ستكون من أكثر مناطق متضررة في التغيير المناخ.

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