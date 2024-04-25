أمين الفتوى: أخذ نسبة من شراء الخامات للزبون حرام

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول "إنه يعمل مقاول ويأخد نسبة من الخامات اللي بشتريها؟".



وأوضح الشيخ عويضة : "عمل المقاول له صورتان مشهوران، إما اشترى الخامات وأعمل، أو أحاسب على مصنعية والزبون يشترى الخامات".

وتابع: "لما المقاول يشترى الخامات بيكون وكيل الزبون وليس له حق الانتفاع يعنى راح اشترى الحاجات اللى ثمنها بـ6 آلاف ، بأقل من سعرها ألف جنيه يبقى مينفعش يأخد الفلوس فى جيبه، لا يجوز لازم يرجع الفلوس للزبون، مش حلال".



وأضاف: "لازم تعرف الزبون إنك اشتريت الحاجة بالسعر الفلني وأنا هأخد أجرة لى، ربنا هيبارك لكم".