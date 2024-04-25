برنامج دمج أبناء سيناء: الزراعة حققت إنجازات نحو التنمية المستدامة بأرض الفيروز.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد العال رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، إنه منذ عام 2014 ووزارة الزراعة اتخذت أشكالا جديدة نحو التنمية المستدامة بإنجازات فعلية تحققت على أرض الواقع.

وتابع الدكتور حسام عبد العال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي "، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يوجه في رسالته أن التنمية في سيناء شاملة ومتكاملة، لافتا إلي أن التنمية شملت الطرق والانفاق والصحة.

وأكمل: جهود وزارة الزراعة لإحداث تنمية في سيناء كبيرة جدا وتشارك في مشروعات عملاقة على أرض سيناء.

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