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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بفستان مجسم.. يمنى طولان تلفت الأنظار بإطلالة جذابة

يمنى طولان
يمنى طولان

خضعت الفنانة يمنى طولان لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

خطفت يمنى طولان الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا مجسما باللون "الرمادي"، مصمم من قماش لامع مطرز بنقاشات مختلفة، مما عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الناعمة مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه ليتناسب مع لون بشرتها.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٤٢٤_١٧٢٠٤١
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٤_١٧٢٠٥٣
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٤_١٧٢٠٥٣
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٤_١٧٢١٠٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٤_١٧٢١٠٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٤_١٧٢١١٧
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٤_١٧٢١١٧

آخر أعمال يمنى طولان

خاضت يمنى طولان تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، الذي تم عرضه فى رمضان المنقضي 2024 على قناة ON.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، يمنى طولان والطفل منذر مهران، وعدد من المواهب الشابة، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

من هى يمنى طولان

وقدمت يمنى طولان طوال مشوارها الإعلامي الممتد لأكثر من 12 عاما، العديد من البرامج أبرزها «اتغير مع يمنى»، الذي حاز على جائزة أفضل برنامج لعدة أعوام متتالية، إذ قدمت الكثير من البرامج الأخرى، وفي مرحلة الطفولة قدمت العديد من برامج الأطفال وشاركت في فوازير «عمو فؤاد».

IMG_٢٠٢٤٠٤٢٤_١٧٢٠٤١
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٤_١٧٢٠٤١
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٤_١٧٢٠٥٣
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٤_١٧٢٠٥٣
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٤_١٧٢١٠٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٤_١٧٢١٠٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٤_١٧٢١١٧
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٤_١٧٢١١٧

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