جيش الاحتلال يوافق على المبادرة الأمريكية لتوسيع دخول المساعدات إلى غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الخميس، إن الجيش وافق على المبادرة الأميركية الجديدة لتوسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف أدرعي عبر منصة "إكس"، أن الجيش الإسرائيلي سيعمل على تقديم الدعم الأمني واللوجيستي للمبادرة، التي تشمل إنشاء رصيف عائم مؤقت على شواطئ القطاع ونقل المساعدات بحراً إلى غزة.

وأوضح المتحدث أن المبادرة الأميركية تتضمن إنشاء محور لوجستي من الشاطئ في غزة بقيادة القيادة المركزية الأميركية، مشيراً إلى أن مشاركة الجيش الإسرائيلي في المبادرة تؤكد العمل المشترك مع المنظمات الدولية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في القطاع.