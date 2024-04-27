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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأرخص سعر.. سيارة أوتوماتيك 2021 أوتوماتيك بـ«فتحة سقف»

شيفروليه أوبترا
شيفروليه أوبترا 2021

ظهرت السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2021 للبيع على الإنترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 50 ألف كيلومتر، حيث تباع تحت مفهوم المستعمل، وبحالة الفبريكا من الداخل، بينما خضعت خارجيًا إلى بعض التحديثات.

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وتأتي السيارة شيفروليه أوبترا ضمن موديلات 2021 ضمن الفئة هاي لاين الأعلى تجهيزًا، حيث تحتوي السيارة على مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، جنوط باللون الفضي تتكون من 7 أضلاع دون تعديلات، مصابيح ضباب، ومصابيح حادة الشكل بالناحية الأمامية.

 شيفروليه أوبترا 2021 

كما تضم السيارة شيفروليه أوبترا 2021 عددا من التجهيزات منها، فتحة سقف كهربائية، حساسات ركن، قفل مركزي للأبواب، 4 زجاج كهربائي، نظام صوتي ترفيهي وعدد 4 مكبرات، مدخل AUX وUSB، عجلة قيادة تدعم بعض وسائل التحكم.

 شيفروليه أوبترا 2021 

ودعمت السيارة شيفروليه أوبترا 2024 بعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالإضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 110 حصان و146 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

 شيفروليه أوبترا 2021 

وتعتمد السيارة شيفروليه أوبترا 2021 على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، بتقنية الدفع الأمامي، وزمن للتسارع يقدر بـ 13 ثانية وصولاً من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى ابعاد خارجية بلغت 4597 مم للطول، و1736 مم للعرض، و1462 مم للارتفاع الكلي.

 شيفروليه أوبترا 2021 

سعر السيارة شيفروليه أوبترا 2021 

ظهرت السيارة شيفرولية أوبترا 2021 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الإنترنت عبر إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر 550 ألف جنيه.

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