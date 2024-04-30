الإسماعيلي يعد بمفاجأة للاعبيه حال الفوز على الأهلي

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أحمد حسن:"الإسماعيلي يرصد مكافآت خاصة للاعبيه للفوز على الأهلي في بطولة الدوري".





عرضت القناة الأولى تقرير فيديو عن أبرز الأخبار الرياضية، وكان من أهمها أن النادي الأهلي يستعد لـ مباراةالإسماعيلي بالدوري المصري، المقرر إقامتها غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 20.

وكشفت القناة أن النادي الأهلي قام بعمل تدريبات، وكانت هناك مشاركة لـ ياسر والشناوي ومروان عطية، وأن الأهلييجهز جميع اللاعبين.

وأكد الكابتن حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، هو أفضل لاعب فيمصر، وأن عاشور يقدم مباريات مميزة مع الأهلي، ولكن لم يصل لمستواه المعروف.

وقال حازم إمام، في تصريحات تلفزيونية، إن مستوى إمام عاشور مع الأهلي لم يصل لـ 70% الذي وصل له مع ناديالزمالك، ولكن هو يقدم المطلوب منه.

وأضاف أن إمام يمتلك مهارة، ويقوم بمجهود فردي كبير، وأن إمام بعد الانتقال للأهلي أصبح حديث الإعلام، ولكن عندماكان في الزمالك لم يتحدث عنه أحد.