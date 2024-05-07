ينفع في الغداء والعشاء.. طريقة عمل الأرز بالمشروم بخطوات بسيطة

طريقة بسيطة لعمل الأرز بالمشروم، الذي يمكن تقديمه في الغداء أو العشاء للشيف مفيدة عثمان خطوة بخطوة .

المكونات طريقة بسيطة لعمل الأرز بالمشروم

2 كوب أرز بسمتي

4 كوب مرقة خضار أو مرقة دجاج

200 غرام مشروم مقطع إلى شرائح رقيقة

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زبدة أو زيت زيتون

ملح وفلفل حسب الذوق

إضافات اختيارية: بقدونس مفروم للتزيين

طريقة بسيطة لعمل الأرز بالمشروم

طريقة بسيطة لعمل الأرز بالمشروم

قم بشطف الأرز جيدًا تحت الماء البارد لإزالة النشا الزائد.

سخن الزبدة أو زيت الزيتون في قدر عميق على نار متوسطة. أضف البصل المفروم والثوم المفروم وقلبهما حتى يصبحان طريين وشفافين.

أضف شرائح المشروم إلى القدر وقلبها مع البصل والثوم لمدة 5-7 دقائق حتى يتماسك المشروم ويتغير لونه.

أضف الأرز المشطوف إلى القدر وقلبه جيدًا مع المكونات الأخرى لمدة دقيقتين لتغطية الأرز بالتوابل.

أضف المرقة الساخنة إلى القدر وأضف الملح والفلفل حسب الذوق. قلب المكونات مرة أخرى.

قم بتغطية القدر واتركه يغلي على نار متوسطة لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى ينضج الأرز ويمتص السوائل تمامًا.

بعد أن ينضج الأرز، اتركه جانبًا لمدة 5 دقائق ليتم استقراره قبل التقديم.

قبل التقديم، قم بتزيين الأرز ببعض البقدونس المفروم لإضافة نكهة وجمالية.

وهكذا، يكون الأرز بالمشروم جاهزًا للتقديم. يمكنك تناوله كوجبة خفيفة بحد ذاته أو تقديمه مع اللحم المشوي، الدجاج، أو السلطات المفضلة لديك. بالهناء والشفاء!