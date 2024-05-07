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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرامكو السعودية تعلن عن توزيع أرباح الربع الأول لعام 2024

أرامكو
أرامكو

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2024، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

كما أعلنت عن رابع توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعامي 2022 و2023.

وقالت أرامكو في بيان على منصة "تداول السعودية"، إن إجمالي المبلغ الموزع 116.51 ملیار ريال (31.07 مليار دولار).

ويشمل  ذلك توزيعات الأرباح الأساسية 76.10 ملیار ريال (20.29 ملیار دولار)، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 40.41 ملیار ريال(10.78 ملیار دولار).

وتبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.4815 ريال للسهم، وتشمل توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3145 ريال وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.1670 ريال.

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