إصابة 11 شخصا في تصادم ربع نقل وأتوبيس بالمنيا الجديدة

أصيب 11 شخصا إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ربع نقل مع أتوبيس تم نقل المصابين بطريق مودي الي مدينة المنيا الجديدة للمستشفى وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بتصادم سيارة ربع نقل باخري أتوبيس بالطريق المؤدي إلى مدينة المنيا الجديدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 11 شخصا من مستقلي الربع نقل اصيبوا بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.