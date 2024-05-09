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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزارة الرياضة تنفذ خطة «أندية السكان» بمراكز شباب سفاجا والغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر (الإدارة العامة لتنمية الشباب)، خطة أندية السكان التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة ومؤسسة اتجاه بمراكز شباب سفاجا والغردقة  خلال شهر مايو. 

 

شملت الخطة مجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز الوعي وتثقيف الشباب والمجتمع المحلي حول قضايا تنظيم الأسرة والحياة الأسرية السليمة، وتضمنت العديد من النشاطات وورش العمل التفاعلية التي تم تنظيمها في مراكز الشباب بسفاجا والغردقة. 

 

 تنوعت الموضوعات المطروحة في هذه النشاطات بما يتناسب مع احتياجات واهتمامات المشاركين، بما في ذلك التوعية بأهمية تكوين عائلة سعيدة ومستقرة، وتعزيز التواصل الأسري، والتعامل مع التحديات الأسرية الشائعة.

 

تعد هذه الخطة جزءًا من جهود وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه، لتعزيز الوعي الاجتماعي والثقافي والتربوي بين الشباب والمجتمع، وتهدف إلى بناء جيل واعٍ ومسؤول يدرك أهمية الأسرة ويسعى لتحقيق الاستقرار الأسري.

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