‎شريف رمزي يكشف عن تفاصيل الأزمة الصحية لـ ريهام أيمن

تعرضت الفنانة ريهام أيمن زوجة الفنان شريف رمزي إلي وعكة صحية شديدة، وتم نقلها إلى المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.



وكشف شريف رمزي تفاصيل الحالة الصحية لزوجته بعد نقلها للمستشفى، وقال إنها أصيبت في قدمها وكانت تشعربألم شديد لذا نقلت إلى المستشفى.



وتابع شريف رمزي أن زوجته ريهام أيمن خضعت للفحوصات اللازمة، مشيرا إلى أنها أخذت أدوية مسكنة ومحاليل،وبعد الاطمئنان عليها غادرت المستشفى.





وكانت الفنانة ريهام أيمن قد نشرت صورة لها من داخل أحد المستشفيات وهي مستلقية على فراش المرض، مع تعليق مقتضب عبر خاصية القصص في "إنستجرام" تقول فيه: "الحمد لله على كل شيء".





ولكن لم توضح ريهام أيمن تطورات وضعها الصحي، أو تفاصيل المرض الذي أدخلها المستشفى.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.