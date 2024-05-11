تصرف غريب من أصالة يثير الجدل حول انفصالها عن فائق حسن

قامت الفنانة أصالة بحذف صور زوجها فائق حسن وهو الأمر الذى فتح عددا من التكهنات حول انفصالهما، مما أثارت حالة من الجدل الواسع بسبب هذا القرار.





وبالرغم من حذف الفنانة أصالة صور زوجها فائق حسن، فإنها مازالت تحتفظ بمتابعته على إنستجرام.





ووجهت الفنانة أصالة رسالة الي الفنانة آمال ماهر ، وذلك عبر منصة أكس ، بعد حفلها بالمملكة العربية السعودية .





وقالت كنت بإنتظار شوف هالحفلة وشو رح تعمل فيها آمال ماهر وبهرتني بأداء رائع ومسؤوليه كانت قدها وحالياً عليت صوت التلفزيون عالآخر لأستمتع وأنطرب أحسنتي وبراڤو عليكي ياأمّوله فستانك حلو وأنتي حلوه فرحتيني بحضورك كلً التوفيق اللي بتستحقيه وكل النجاح بتمنى لك ياه.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.



