نصبت على المواطنين.. سقوط سيدة تدير كيان تعليمي وهمى بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بمحافظة سوهاج) تقوم من خلاله بمنح الدارسين دورات تدريبية فى عدد من المجالات ومنحهم بموجبها شهادات بمقابل مادى وإيهامهم بأنها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج بقصد النصب والإحتيال عليهم للإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (عدد 86 شهادة منسوب صدورها للكيان التعليمى المشار إليه - "جهاز حاسب آلى لاب توب بمشتملاته "بفحصة فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى" – 3 أكلاشية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.