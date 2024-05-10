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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب يدير 35 تطبيق وينشر أسعار صرف غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية

صدى البلد

 

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وملاحقة وضبط مرتكبيها .

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (35 "تطبيق للهواتف المحمولة - موقع إلكترونى بدون ترخيص - صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى") وإستخدامها فى نشر أسعار غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من عقار كائن بدائرة قسم شرطة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف مقراً لمزاولة ذلك النشاط.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر العقار المشار إليها ، وضبط المتهم، وعثر بحوزته على (جهاز "لاب توب" ، هاتف محمول "المستخدمان فى إدارة المواقع والتطبيقات والصفحات" – 3 محافظ إلكترونية بالعملات الأجنبية والرقمية المشفرة "يتحصل من خلالها على عوائد لنشاطه").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

أجهزة وزارة الداخلية أسعار صرف الإدارة العامة لمباحث المصنفات السوق المصرفى العملات الاجنبية الملكية الفكرية هواتف المحمول

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