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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات وسلاح.. حملات أمنية مكبرة بالمحافظات

السلاح
السلاح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط – الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (42) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (14بندقية آلية - 21 بندقية خرطوش- طبنجة - 30 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (42 متهم "لـ 35 منهم معلومات جنائية")، كما تم ضبط عدد (10) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (2,440 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر "الهيروين، الشابو، الأفيون") بحوزة (11 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ عدد (458) حكم قضائى متنوع.  

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو – 20 قرص تامول).. بحوزة (5 متهمَين "لـ 2 منهم معلومات جنائية")، كما تم ضبط عدد (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (4 فرد محلى وطلقة)، و تنفيذ عدد (812) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط عدد (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (17,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 9 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا (بندقية آلية- بندقية خرطوش- طبنجة – فرد محلى - وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية"). 

وتمكنت الحملات فى مديرية أمن الإسكندرية من ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدر الحشيش- 85 قرص مخدر)..بحوزة (3متهمَين)، وضبط عدد (4) قضايا أسلحة بيضاء ..ضُبط خلالهم (4 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (4 متهمين).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الهاربين من تنفيذ الأحكام الحملات الأمنية المحكوم عليهم المواد المخدرة تنفيذ الأحكام حكم قضائي

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