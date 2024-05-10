التحفظ على 3 أطنان هياكل دجاج منتهية الصلاحية في القليوبية

أعلنت مديرية التموين بالقليوبية، التحفظ على 3 طن هياكل دجاج منتهية الصلاحية وضبط 1787 كيس مكرونة تموين قبل بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي.



وقالت مديرية التموين أن حملة تموينية شنتها أجهزة التموين بالمحافظة في إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار، موضحة، أنه تم التحفظ على المضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.



وأكدت منال إحسان وكيل مديرية التموين بالقليوبية، إن الحملة استهدفت تشديد الرقابة على المخابز السياحية والأسواق، وأسفرت عن تحرير 116 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق بدون إذن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل وتصرف بـ89 شيكارة.



وأضافت أنه تم تحرير 22 محضر جنحة ضد مخابز سياحية وافرنجية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالأوزان المقررة و⁠البيع بأزيد من السعر الرسمي ومزاولة نشاط بدون ترخيص.

وتابعت: أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر غلق بدالين تموين بدون إذن والبيع أزيد من السعر الرسمي والاستيلاء على سلع تموينية بمبلغ 74000 جنيه، وتم تحرير 12 محضر جنحة ضد انشطه تجاريه مختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة نشاط بدون تراخيص وضبط مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر عبارة عن 3 طن هياكل دواجن غير صالحة للاستخدام.



وأوضحت تم أيضا ضبط 10 أطباق بيض و41 علبة زبادى و5 أكياس لانشون، مع ضبط 1787 كيس مكرونة مخصصة للتموين قبل بيعها في السوق السوداء و500 علبة سجائر مختلفة الأنواع و100 علبة جبنة، والتحفظ على المضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.