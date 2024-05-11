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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بكيلو مفروم.. طريقة عمل البرجر المنزلى

صدى البلد

قدمت الشيف سالى فؤاد عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك،طريقة عمل البرجر المنزلى.. 

المكونات ..
1 كيلو لحمة بقر أو غنم مع دهنة مفرومة ناعمة
( الكمية اختيارك)
ربع ملعقة كبيرة جوزة الطيب مطحونة
1 ونص ملعقة كبيرة كزبرة يابسة
ملح حسب الذوق
1 ملعقة كبيرة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة سبع بهارات
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار
نص كوب بقسماط مطحون ( كعك مطحون)
١ فص ثوم
ربع بصلة مبشورة اختيارى
ملعقة مستردة اختيارى


الطريقة ..
نضع اللحمة المفرومة ناعمة في وعاء ونبدأ بتتبيلها بجميع أنواع التوابل المذكورة 
نضع فوق اللحمة كلاً من الملح والفلفل الأسود والأحمر وجوزة الطيب والكزبرة اليابسة والسبع بهارات والثوم البودرة والكعك او البقسماط المطحون ونخلط كل المكونات الباقية حتى تمتزج اللحمة جيداً مع التوابل وتمتص النكهات.

نشكل كرات من اللحمة ثم نضغطها حتى تصبح دائرية كأقراص الهمبرجر.

نحمي الزيت ونقليها ونضعها في الساندويش مع الخس والكاتشب والخضار والجبن حسب الذوق أو يمكن وضعها في الفريزر إلى حين استخدامها
وبالف هنا

البرجر البودرة اللحمة المفرومة جوزة الطيب همبرجر طريقة عمل البرجر المنزلي طريقة عمل البرجر

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