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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش  ضمن مباريات الجولة الـ 22 بالدوري المصري العام.

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا  كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي  -محمد توني - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

علي الجابري - خالد صبحي - محمد ابو العلا - محمد إبراهيم- ابراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - صومايل أمادي - مروان عثمان.

أحمد القرموطي أحمد ياسر ريان أحمد هاني القرموطي القندوسي تشكيل سيراميكا سيراميكا كليوباترا طلائع الجيش الدوري المصري

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