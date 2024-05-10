يسرا اللوزي تشيع جثمان والدتها من مسجد عمر مكرم

شيعت الفنانة يسرا اللوزي، جثمان والدتها، عصر اليوم الجمعة 10 مايو 2024، من مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير، بمشاركة نجوم الفن.

وظهرت يسرا اللوزي مرتدية تيشيرت أبيض، وحرصت على وضع الحجاب على رأسها فور وصولها إلى المسجد.

وفاة والدة يسرا اللوزي

توفيت مساء أمس الخميس ، سوسن فؤاد المارديني، والدة الفنانة يسرا اللوزي، حيث أعلن ذلك شقيقها أحمد اللوزى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكشفت يسرا اللوزي، أمس الخميس، عن موعد تشييع الجنازة، حيث أوضحت “يشيع الجثمان من مستشفى الأنجلو في الزمالك، ويصلى عليه عقب صلاة العصر غدا الجمعة بمسجد عمر مكرم، بميدان التحرير، وتواري الثرى بمقابر عائلة آل اللوزي بالإمام الشافعي، على أن يقام العزاء بمنزل الفقيدة من يوم الجمعة إلى الأحد عقب صلاة المغرب”.