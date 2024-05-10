نجا من موت محقق.. مدير أعمال محمد رمضان يتعرض لحادث سير مروع

نشر دهب -مدير أعمال الفنان محمد رمضان- صورا له عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، ظهر فيها يرتدي رقبة بعد تعرضه لحادث سير مروع.

وظهرت صورة سيارة مدير أعمال محمد رمضان، مهشمة بالكامل بعد تعرضه لحادث خطير ونجا من موت محقق.

مدير أعمال محمد رمضان

حفل محمد رمضان في لبنان

من جهة أخرى، يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائى ضخم فى لبنان يوم 17 من شهر أغسطس القادم.

ويعتبر هذا الحفل سوف يكون من أضخم الحفلات انتاجيا فى موسم الصيف القادم، ويتم التحضير له من الآن.

ويقدم محمد رمضان خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الأخيرة والتى قدمها فى موسم رمضان الماضي.

محمد رمضان يتحدث عن فيلمه الجديد أسد

أعرب الفنان محمد رمضان عن بالغ سعادته بإشادة المخرج خالد دياب بموهبته الفنية، بعد تعاونهما معًا في فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان أسد.

ونشر محمد رمضان، جزءًا من حديث خالد دياب التليفزيوني، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام وعلق عليه قائلًا: المخرج والسيناريست أ. خالد دياب أولًا شكرًا على كلامك الجميل، ثانيًا شكرًا على مشاركتك في كتابة فيلم أسد، ثالثًا أنا محظوظ بوجودي مع منظومة آل دياب المتكاملة.

وطرحت الشركة المنتجة بوستر فيلم «أسد أسود» بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد دياب، والمقرر تصويره بعد شهر رمضان 2024، استعدادًا لطرحه خلال هذا العام.

ظهر محمد رمضان على البوستر الخاص بالفيلم وهو يرتدي ملابس تاريخية ويبدو أن العمل يدور في إطار زمني قديم، وانضم مؤخرًا لبطولة العمل النجم ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامة ورزان جمال وعلي قاسم.