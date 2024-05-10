عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجا من موت محقق.. مدير أعمال محمد رمضان يتعرض لحادث سير مروع

مدير أعمال محمد رمضان
مدير أعمال محمد رمضان

نشر دهب -مدير أعمال الفنان محمد رمضان- صورا له عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، ظهر فيها يرتدي رقبة بعد تعرضه لحادث سير مروع. 

وظهرت صورة سيارة مدير أعمال محمد رمضان، مهشمة بالكامل بعد تعرضه لحادث خطير ونجا من موت محقق. 

مدير أعمال محمد رمضان 

حفل محمد رمضان في لبنان

من جهة أخرى، يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائى ضخم فى لبنان يوم 17 من شهر أغسطس القادم.

ويعتبر هذا الحفل سوف يكون من أضخم الحفلات انتاجيا فى موسم الصيف القادم، ويتم التحضير له من الآن.

ويقدم محمد رمضان خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الأخيرة والتى قدمها فى موسم رمضان الماضي.

 

محمد رمضان يتحدث عن فيلمه الجديد أسد

أعرب الفنان محمد رمضان عن بالغ سعادته بإشادة المخرج خالد دياب بموهبته الفنية، بعد تعاونهما معًا في فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان أسد.

ونشر محمد رمضان، جزءًا من حديث خالد دياب التليفزيوني، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام وعلق عليه قائلًا: المخرج والسيناريست أ. خالد دياب أولًا شكرًا على كلامك الجميل، ثانيًا شكرًا على مشاركتك في كتابة فيلم أسد، ثالثًا أنا محظوظ بوجودي مع منظومة آل دياب المتكاملة.

وطرحت الشركة المنتجة بوستر فيلم «أسد أسود» بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد دياب، والمقرر تصويره بعد شهر رمضان 2024، استعدادًا لطرحه خلال هذا العام.

ظهر محمد رمضان على البوستر الخاص بالفيلم وهو يرتدي ملابس تاريخية ويبدو أن العمل يدور في إطار زمني قديم، وانضم مؤخرًا لبطولة العمل النجم ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامة ورزان جمال وعلي قاسم.

 

محمد رمضان الفنان محمد رمضان مدير أعمال محمد رمضان حفل محمد رمضان اعمال محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 دول صوتت ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. من هي؟

إنهاء الخطوبة | طلب غريب من ياسمين عز على الهواء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

استبعاد فريق بالكامل.. غيابات بالجملة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

بعد رحيله عن سان جيرمان | مبابي رسميًا في هذا النادي

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

ترشيحاتنا

أستاذ قانون دستوري يقترح حلا لأزمة الإيجارات القديمة.. فيديو

«هي شقة!».. مشادة ساخنة بين عضو لجنة فتوى وطبيب بسبب تأجير الأرحام

عربية بنص التمن.. أسهل طريقة للحصول على سيارة بسعر منخفض

نقيب الإعلاميين يشيد بجهود الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الجيبوتي: ننتظر صناع التاريخ لإقرار حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

حلمي طولان: محمد عبدالمنعم أحسن من وائل جمعة.. والزمالك أفضل لـ«رمضان صبحي»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول التفاح الأخضر؟

يتخطى الـ1.5 مليون جنيه.. سعر صادم لإطلالة درة الأخيرة

أختهم.. والدة هنا الزاهد تخطف ألنظار رفقة بناتها بعد فقدان وزنها.. شاهد

لا تتغافل عن علاجه.. مضاعفات خطيرة للأطفال الرضع المصابين بالصفرا

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-