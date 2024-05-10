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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الجيبوتي: ننتظر صناع التاريخ لإقرار حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

وزير خارجية جيبوتي
وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف

رحب وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، اليوم الجمعة 10 مايو 2024 بقرار الأمم المتحدة بأحقية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة، مشيرا إلى أنه ينتظر “صناع التاريخ” لإقرار حل الدولتين.

وقال "يوسف" عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، إن "الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بكثافة اليوم لصالح عضوية دولة فلسطين (Y 143 /A25/N9) وسيتم إرجاع القرار إلى مجلس الأمن الدولي، يا له من إنجاز".

وأضاف وزير الخارجية الجيبوتي أن" المذبحة الجارية في غزة لن تؤدي إلى قمع الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته".

وأشار إلى أن جيبوتي دعت دائما إلى حل الدولتين اللتين تعيشان في سلام جنبا إلى جنب، إنه أمر ممكن، لكن الأمر يحتاج إلى أن يتقدم صناع التاريخ: وما زلنا ننتظرهم.

يذكر أن الوزير الجيبوتي ترشح للحصول على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال الانتخابات التي ستجري في شهر فبراير 2025.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 10 مايو 2024 ، قرارا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيا.

وصوتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. 

ووفق مشروع القرار فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناء على ذلك، يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 مايو 1948، وبما يتفق تمامًا مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.

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