ماذا يحدث للجسم عند تناول اللبن الرائب يوميا.. مفاجأة

اللبن الرائب هو أحد المكونات الغذائية المستخدمة في العديد من الأنظمة الغذائية حول العالم، وقد تم الإشادة به منذ فترة طويلة لفوائده الصحية، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ وقوامه الكريمي، فإن اللبن الرائب، المعروف أيضًا باسم الزبادي، مليء بالعناصر الغذائية الأساسية والبكتيريا الحية التي يمكن أن تفعل المعجزات لصحتك.



في حين أن الكثير منا يدرك فوائده لعملية الهضم، فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن تناول اللبن الرائب يوميًا يمكن أن يساعد أيضًا في الوقاية من أمراض مختلفة مثل مرض السكري.



-يساعد على بناء المناعة



اللبن الرائب مليء بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة لديك وتساعدك على مكافحة الالتهابات، وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن البروبيوتيك الموجود في اللبن الرائب يمكن أن يعزز الاستجابة المناعية للجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى مثل نزلات البرد والأنفلونزا.



وجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة فيينا أن تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل اللبن الرائب يمكن أن يزيد من إنتاج الأجسام المضادة في الجسم، مما يعزز قدرة الجهاز المناعي على درء مسببات الأمراض الضارة.



-يحسن صحة الجهاز الهضمي



من فوائد اللبن الرائب المعروفة قدرته على تحسين صحة الجهاز الهضمي، تعمل البكتيريا الحية، أو البروبيوتيك، الموجودة في اللبن الرائب على تعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية، مما يساعد على الهضم ويساعد على منع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال.



وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن تناول اللبن الرائب بانتظام يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS) ومرض التهاب الأمعاء (IBD)، تشير الدراسة إلى أن البروبيوتيك الموجود في اللبن الرائب يساعد في تقليل الالتهاب في الأمعاء، مما يحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.



-خفض ضغط الدم



ارتفاع ضغط الدم، هو عامل خطر كبير لأمراض القلب والسكتة الدماغية. ومع ذلك، فإن إضافة اللبن الرائب إلى نظامك الغذائي اليومي قد يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم أن البالغين الذين تناولوا اللبن الرائب بشكل يومي كان لديهم انخفاض في ضغط الدم مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك. ويعزو الباحثون هذا التأثير إلى وجود الببتيدات النشطة بيولوجيا في اللبن الرائب، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة لارتفاع ضغط الدم.



-يساعد على الوقاية من هشاشة العظام



هشاشة العظام هي حالة تتميز بضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور. ولحسن الحظ، فإن تناول اللبن الرائب بانتظام يمكن أن يساعد في تقوية عظامك وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تشير الأبحاث المنشورة في المجلة الدولية للطب الوقائي إلى أن الكالسيوم وفيتامين د الموجود في اللبن الرائب ضروريان للحفاظ على صحة العظام ومنع هشاشة العظام، البروبيوتيك الموجود في اللبن الرائب قد يعزز امتصاص الكالسيوم، مما يفيد صحة العظام.



-تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون



يعد سرطان القولون أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم، لكن تناول اللبن الرائب بانتظام قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة به، وجدت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للوقاية من السرطان أن البروبيوتيك الموجود في اللبن الرائب يمكن أن يساعد في الحفاظ على توازن صحي لبكتيريا الأمعاء، مما يقلل الالتهاب في القولون ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

تشير الدراسة، التي أجراها باحثون في المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية، إلى أن البكتيريا الحية الموجودة في اللبن الرائب تنتج أحماض دهنية قصيرة السلسلة، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة للسرطان.



-يساعد في إدارة مرض السكري



واحدة من أهم الفوائد الصحية للتخثر هي قدرته على المساعدة في إدارة مرض السكري. مرض السكري هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، وتشير الأبحاث إلى أن اللبن الرائب قد يلعب دورا في السيطرة على مستويات السكر في الدم.



وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن تناول اللبن الرائب بانتظام يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين ويقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، ولاحظ الباحثون أن البروبيوتيك الموجود في اللبن الرائب يساعد على تنظيم استقلاب الجلوكوز، مما يؤدي إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وجدت دراسة أخرى، نشرت في المجلة الدولية للسمنة، أن الأفراد الذين تناولوا اللبن الرائب كجزء من نظامهم الغذائي اليومي كان لديهم خطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.



المصدر: timesofindia

