دعاء بعد المذاكرة .. احرص عليه يجعلك لا تنسى ما حفظته

دعاء بعد المذاكرة عندما يحرص الطالب على المذاكرة واستذكار دروسه اليومية فهو بذلك يسلك طريق الجنة "من سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى الجنة"، ويبين لنا الحديث النبوي الشريف فضل طلب العلم على كل مسلم .. وعلى الطالب أن يردد ويكرر دعاء المذاكرة قبل الامتحان تجنبًا للنسيان وضياع المعلومة.. ودعاء بعد المذاكرة في السطور التالية بالتفصيل.

دعاء بعد المذاكرة

-اللهم يا جامع النّاس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي.

-اللهم راد الضالة وهادي الضلالة أنت تهدي من الضلالة أردد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.

-اللهم إنّي توكّلت عليك، وسلّمت أمري إليك، لاملجأ ولا منجا منك إلا إليك”.

-اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم،

-اللهم أعنّي على دراستي وأرشدني لما فيه صلاح أمري في الدنيا والآخرة، وهبني سرعة الحفظ وقوّته والبركة في الوقت والقدرة على الدراسة في جميع الظروف.

-اللهم إنّي أسألك أن ترزقني علمًا نافعًا، وأن تنفعني بما علّمتني وأنت تزيدني علمًا، وأن تهبني من لدنك عقلًا منيرًا، ونفسًا منشرحة مقبلة على الدراسة والتحصيل العلمي برغبةٍ وحب، واجعلني يا ربّي سريع الحفظ حاد الذهن، واجعل ما رزقتني من العلم حجةً لي لا عليّ يا كريم يا رب.

-اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وامنن عليّ بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا،

-اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن اللهم ألهمني الصواب في الجواب وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة واحفظني واصلحني واصلح بي الأمة.

دعاء المذاكرة وعدم النسيان

دعاء المذاكرة وعدم النسيان الفهم أمر مهم لعدم النسيان ويسهل الكثير على الطالب الحفظ ودعاء قبل وبعد المذاكرة يجب تكراره خلال المذاكرة مع حرص الطالب على تكرار ما حفظه ومراجعته حتى لا ينساه ، فحفظ الشيء في مرة واحدة بدون مراجعة أمر صعب تذكره دعاء المذاكرة وعدم النسيان.

دعاء المذاكرة وعدم النسيان

-اللهم اشرح لي صدري، اللهم يسّر لي أمري، اللهم احلل عقدةً من لساني، ونوّر عقلي بنور العلم والإيمان، واجعل فهمي سريعًا وذهني متّقدا، واهدني وارضَ عنّي، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا، يا رب إنّك أنت من تجعل الصعب إذا شئت سهلًا، أسألك يا إلهي أن تجعل الدروس سهلة الفهم بالنسبة لي وأن تجعل الأسئلة ميسّرة الاستيعاب في ذهني، وارزقني طاعتك والالتزام بأمرك، اللهم افتح على قلبي من أبواب العلم والتقى ما تفتح به على أوليائك المتّقين، وهبني سهولة الفهم ونور العقل والفؤاد.

-اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، واسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا معلم موسى علمني، يا مفهّم سليمان فهّمني، يا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب اتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين ، اللهم افتح لي من أبواب حكمتك، وانشر عليّ من أبواب رحمتك، وامنن عليّ بسهولة الفهم وحسن الاستيعاب وقوة التركيز. اللهم أحيني على سنّة نبيّك، وأعذني من الفتن، وأبعد عنّي ما يعيقني في طريق دراستي وتحصيلي العلمي، وارزقني سهولة الفهم وقوّته ولا تصعّب عليّ أمرًا ولا تعقّد عليّ مسألة.

دعاء المذاكرة قبل وبعد

دعاء المذاكرة قبل وبعد أن تجعل وقتك كله ذكر فهذا فيه ثوابين الأول دنيوي وثواب في الآخرة، وترزق بحفظ النبيين ويبعد عنك الشيطان ويرزقك الله التوفيق، فكلما كان العبد قريب من ربه سهل له طريق النجاح، ودعاء المذاكرة قبل وبعد مطلوب حتى يرزق العبد بنور الفهم.. ودعاء المذاكرة قبل وبعد اللهم أجعل ألسنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

-اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهّل لنا أبـواب فضلك، وانشر علينـا مـن خـزائن رحمتـك، يا أرحم الرّاحمين.

- اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين.

-اللهم إنّي أعوذ بك من نسيان ما درست، ومن التشتت وضعف التركيز والقلق، وأسألك يا مولاي أن تُثبّت المعلومات في عقلي فلا يتفلّت ولا يضيع منها شيء، اللهم إنّي أسألك ثبات المعلومة والقدرة على استحضارها متى دعت الحاجة إليها، وأسألك يا ربّي أن تُيسّر أموري وأن ترضى عنّي وتهديني لما يصلحني. اللهم إنّي أسألك زيادةً في العلم والدين، وسهولةً في الفهم والحفظ، وبركةً في العمر والرزق، اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة. اللهم قِني شرّ نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، وثبّت المعلومات في صدري، واجعلني قوّي الحافظة واعي القلب.

-اللهم أسألك أن تيسير لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنّي أعوذ بك من نسيان ما درست، ومن التشتت وضعف التركيز والقلق، وأسألك يا مولاي أن تُثبّت المعلومات في عقلي فلا يتفلّت ولا يضيع منها شيء. اللهم إنّي أسألك ثبات المعلومة والقدرة على استحضارها متى دعت الحاجة إليها، وأسألك يا ربّي أن تُيسّر أموري وأن ترضى عنّي وتهديني لما يصلحني.

- اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علّم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علّم الأولياء والصالحين، اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريباً غير بعيد ويا شاهداً غير غائب ويا غالباً غير مغلوب صلّ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأميّ وعلى آلة وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً.