إطلاق الميني فوتبول للصم والبكم لأول مرة في العالم من سوهاج

شهدت محافظة سوهاج إطلاق الميني فوتبول للصم والبكم لأول مرة في العالم ، وذلك برعاية أحمد سمير رئيس الإتحاد ين المصري والعربي للميني فوتبول .



و إنطلق الميني فوتبول للصم والبكم ضمن مهرجان الإتحاد المصري للميني فوتبول ، الذي ينظم للعام الثاني على التوالي بمنطقة سوهاج للميني فوتبول من أقصى صعيد مصر لأبنائنا ذوي الإعاقة .



وكانت النسخة الأولي من المهرجان قد أقيمت العام الماضي ، ليكون الإتحاد المصري للميني فوتبول أول اتحاد ميني فوتبول في العالم يطلق الميني فوتبول لذوي الإعاقة 2023 ، و الميني فوتبول للصم والبكم 2024 .

وانطلق المهرجان بدخول طابور العرض للفرق المشاركة



أعقبة السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير ، تلتها كلمة أشرف مهران ممثل منطقة سوهاج للميني فوتبول ، ثم كلمة مدثر شيخون رئيس مركز شباب الشيخ مكرم بسوهاج وكلمات الترحيب من ضيوف المهرجان.



وانطلقت المباراة الأولى لأبنائنا من الصم والبكم والتي جمعت فريقي مركز شباب الشيخ مكرم وفريق مؤسسة بناء ، و إنتهت بفوز فريق مؤسسة بناء .



أما المباراه الثانية فكانت لأبناءنا من ذوي الإعاقة وجمعت بين فريقي نادي جيل المستقبل ومركز شباب الشيخ مكرم والتي إنتهت بفوز فريق نادي جيل المستقبل 2/1 .



وفي الختام تم تسليم كأس الفائز في المباراة الأولى للصم والبكم والميداليات ، ثم تم تسليم كأس الفائز في المباراة الثانية لذوي الإعاقة ، والميداليات والكؤوس المقدمة هدية شخصية من أحمد سمير سليمان رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول.



من جانبه توجه أحمد سمير سليمان رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول ، بخالص التقدير لمجلس إدارة منطقة سوهاج للميني فوتبول وعلى رأسهم أشرف مهران على التجهيز والتنسيق على مدى الأيام الماضية لإخراج المهرجان بالصورة التي تليق بمنظومة الميني فوتبول المحترمة، والتي تواكب أيضا الإحتفال بالعيد القومي لمحافظة سوهاج هذه الذكرى الوطنية التي يحتفل بها أبناء محافظة سوهاج كل عام بانتصار أبنائهم على الحملة الفرنسية فى معركة جهينة سنة 1799 .



وأكد د سمير :" هدفنا من هذا المهرجان هو إسعاد أبنائنا من ذوي الاعاقة ، ودمجهم في الحياة الرياضية وتحديدا في رياضة الميني فوتبول ، و نريد إرسال رسالة لكل أبنائنا من ذوي الاعاقة أنهم لديهم الطاقات الكبيرة الكامنة التي تنمو بالتدريب السليم ".



وأوضح سمير أن جميع الفئات ما عدا الإعاقة الشديدة جدا تستطيع أن تمارس الرياضة ، وتؤدي دوراً في المجال الرياضي، وكلما كان التدخل الرياضي مبكراً كلما كان هذا أفضل حيث أن التأهيل الرياضي له الأثر الكبير على كلا من العلاج الطبيعي والوظيفي فلا يوجد سن معين لممارسة الرياضة ولا جنس أو نوع فهم لهم الحق في ممارسة الرياضة، وان دمجهم في الحياة الرياضية المصرية واجب وطني وأن القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بدمج ذوي الاعاقة في الحياة المجتمعية بكل انواعها.

وأعلن مؤسس الإتحاد المصري للميني فوتبول أنه تم تقليد كل أبنائنا من ذوي الإعاقة والصم والبكم في هذا المهرجان ميدالية تحمل شعار الإتحاد كرمزية لهذا اليوم هدية شخصية منه،ة وتأكيدا على أن رياضة الميني فوتبول لذوي الإعاقة والصم والبكم إنطلقت لأول مرة في العالم من قلب صعيد مصر من سوهاج ، واليوم أيضا نطلق الميني فوتبول للصم والبكم لأول مرة في العالم من هنا من مصر وتحديدا من صعيد مصر من سوهاج .

وأقيم المهرجان بمركز شباب الشيخ مكرم بسوهاج بالتنسيق مع الكابتن مدثر شيخون رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشيخ مكرم ، و إسلام مختار مدير المركز ، و فاطمة كمال أحمد رئيس مجلس أمناء مؤسسة بناء ، والدكتور عبد اللاه إبراهيم مسئول النشاط الرياضي بمؤسسة بناء، وأدار المباراتين طاقم حكام مكون من الحكم على تمساح والحكم شهاب عسكر والحكم كمال كوكب وإشراف أشرف مهران والدكتور محمد عثمان دردير.