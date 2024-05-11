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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد: تلقيت عروض من أندية قمة الدوري.. وهذه تفاصيل انتقالي للمصري

احمد عيد
احمد عيد

كشف أحمد عيد، نجم النادي المصري تفاصيل انتقاله للفريق، مُشيرًا إلى أنه تلقى بعض العروض من أندية قمة الدوري العام هذا الموسم.

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وقال أحمد عيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الاستمرار في المصري؟ نادي الزمالك كان قد تعرض لإيقاف القيد، وإدارة النادي أبلغتني برغبتها في الاستمرار مع الفريق".


وأضاف: "وصلتني عدة عروض أثناء المفاوضات مع المصري، ولكن أي لاعب يتمنى اللعب للنادي المصري، وعلي ماهر، المدير الفني للفريق يطور من مستوى أي لاعب".


وتابع: "أحب نادي الزمالك، وهو الفريق الذي نشأت به، ولكنني أريد المشاركة في أولمبياد باريس مع المنتخب الأولمبي، لذا كان يجب أن انتقل لأحد الفرق".
وأكمل: "وصلتني عروض في الفترة الماضية من عدة أندية مصرية، لا أريد الكشف عن أسمائهم، ولكن أحدهم من الأهلي أو بيراميدز".
وأتم أحمد عيد تصريحاته قائلًا: "لم يكن يصح أن أرد على هذه العروض، فأنا ألعب مع المصري وملتزم بعقدي مع الفريق، وأجعل المفاوضات تكون مع إدارة النادي فقط".

النادي المصري نادي الزمالك المنتخب الأولمبي

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