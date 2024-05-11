عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن يونس يوجه نصيحة لـ الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية.. ماذا قال؟

ايمن يونس
ايمن يونس

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، ضرورة تكاتف جميع نجوم القلعة البيضاء قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.

txt

مصنع الألومنيوم بنجع حمادي يصل للطاقة التصميمية القصوى لاول مرة .. شاهد

txt

وزير الرياضة يهنئ الاتحاد المصري للمصارعة بتأهل كيشو إلي أوليمبياد باريس

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "لدينا أمل وتفاؤل كبير في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان، ويجب علينا دعم ومساندة الزمالك في مهمته الأفريقية".

وأضاف: "الزمالك أولا هو شعار هذه المرحلة في نهائي الكونفدرالية، ونمتلك ثقة وكبرياء في المنافسة على كافة البطولات".

وتابع: " أنصح اللاعبين والجهاز الفني بالإبتعاد عن أى طاقة سلبية قبل مباراة نهائي الكونفدرالية".

الزمالك نهضة بركان نهائي الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

9 دول صوتت ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. من هي؟

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

إنهاء الخطوبة | طلب غريب من ياسمين عز على الهواء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

ضبط وإحضار.. قرار عاجل من النيابة بحق مطرب المهرجانات عصام صاصا

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يهنئ الاتحاد المصري للمصارعة بتأهل كيشو إلي أوليمبياد باريس

إطلاق الميني فوتبول للصم والبكم لأول مرة في العالم من سوهاج

أرتيتا يتوقع فوز ناديه بالدوري الإنجليزي لهذا السبب

لسبب محزن .. غياب نجم مانشستر يونايتد عن مواجهة أرسنال في مباراة الأحد

مفاجأة في الدوري الإنجليزي .. مدرب إيفرتون يحصد جائزة الأفضل

أفضل لاعب في العالم .. أنشيلوتي يرشح اسم نجم جديد للكرة الذهبية

كاف يوافق على تعديل موعد مباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو

كريستيانو رونالدو يحتفل بحركة غير أخلاقية بعد تسجيل هدف في الدوري السعودي

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الفراخ والبيض.. رئيس الشعبة: وفرة مدخلات الإنتاج

الاتحاد الأوروبي: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين مهم

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

حر وتراب.. تحذير من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أيمن يونس يوجه نصيحة لـ الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية.. ماذا قال؟

أقوى موبايل أوبو Oppo بسعر مناسب في السوق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكيلو مفروم.. طريقة عمل البرجر المنزلى

بالدولار والجنيه.. سعر غير متوقع لتوب إليسا في حفلها بميامي

بـ10 آلاف فقط.. أرخص سعر لسيارة تويوتا كورولا في السعودية

مطرز يديويا.. لينا طهطاوي بفستان ذيل السمكة في حفل زفافها على محمد فرج

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-