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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ الاتحاد المصري للمصارعة بتأهل كيشو إلي أوليمبياد باريس

محمد ابراهيم
محمد ابراهيم

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للمصارعة، بعد تأهل محمد إبراهيم “كيشو” إلي الأوليمبياد للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه علي بطل كازاخستان بعدم التكافؤ 8-0 ويتوج ببرونزية التصفيات العالمية للمصارعة لوزن -67 كجم.

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وأشاد الوزير بالروح القتالية العالية التي تحلي بها البطل المصري وتحقيق ريمونتادا كبيرة بعد خسارته في التصفيات الافريقية المؤهلة الى الاولمبياد وبعد خسارته بالأمس من بطل ملدوفا ، ليعود كيشو اليوم ويستغل الفرصة ويفوز بمبارياته الأربعة في أدوار الترضية بعدم التكافؤ، ويحجز مقعده في أولمبياد باريس


واضاف صبحى أن خطة الوزارة في دعم اللاعبين وتوفير الرعاية اللازمة لهم بالتعاون مع الجهات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني بدأت تؤتي ثمارها وتظهر نتائجها في تحقيق الميداليات والبطولات.

 

وزير الشباب والرياضة كازاخستان محمد ابراهيم الاوليمبياد التصفيات العالمية للمصارعة

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