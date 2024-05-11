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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جلال: جوميز يكرر ما فعله جروس مع الزمالك

جوميز
جوميز

أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أن جوزيه جوميز، مدرب الأبيض يكرر ما فعله كريستيان جروس مع الفريق قبل عدة مواسم.

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وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك قدم أقل مستوياته في مباراة سموحة، ولكن الفرق الكبيرة تنجح في تخطي التعثرات سريعًا".


وأضاف: "على الزمالك الاهتمام ببطولة الدوري العام، لأنه حال التعثر مُجددًا سيبتعد عن المنافسة على درع الدوري الممتاز".
وتابع: "كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للزمالك سبق له الاهتمام أيضًا ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب بطولة الدوري، فهم ينظرون للبطولات الأقرب تحقيقها بالنسبة له".


وتابع: "المباريات في الدوري أو الكونفدرالية مهمة بالنسبة للزمالك، والفريق لديه أزمة هي أن عدد من النجوم غير مقيدين في القائمة الإفريقية مثل عبد الله السعيد وناصر ماهر".


وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "تجربة الدفع بمحمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن أمام سموحة لم تكن موفقة، لأن ياسر حمد لعب بجواره، وهو لم يشارك في المباريات منذ فترة بعيدة".

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