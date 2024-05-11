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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سهام صالح: الشيبي يطالب الشحات بفيديو اعتذار علشان يتنازل.. وتدخل أبوريدة ولقجع

سهام صالح
سهام صالح

قالت سهام صالح مقدمة برنامج الكلاسيكو على قناة dmc إن قصة حسين الشحات ومحمد الشيبي، مطولة معانا شوية.. الشيبي رافض يتنازل عن الدعوى القضائية ضد الشحات، وكمان لجنة الانضباط باتحاد الكرة مش قادرة تجبر الشيبي على التنازل عن القضية.
 

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وتابعت سهام صالح في الكلاسيكو: الأهلي بيضغط على اتحاد الكرة بكل الطرق عشان ينهي القضية سواء من خلال إيقاف الشيبي لانه راح للقضاء المدني، بالمخالفة للايحة، رغم ان الشحات اتعاقب بعد الماتش من لجنة المسابقات والانضباط.. واتحاد الكرة رمى الكورة في ملعب لجنة الانضباط، ولكن للأسف مفيش قدامهم حل بعد رفض الشيبي إنه يتنازل.

الأهلي صعد للفيفا واتحاد الكرة بعت للفيفا يقولهم نعمل ايه في الموقف ده.. نتصرف إزاي؟ هو الشيبي من حقه يشتكي ولا مش من حقه؟
وبين اتصالات وبيانات وخطابات.. مفيش أي حلول لحد دلوقتي، ويبقى الوضع على ما هو عليه، كمان النادي الأهلي تواصل مع وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي علشان يتدخل ويحل القصة،،

وتساءلت سهام صالح: طيب الشيبي رافض ليه التنازل ؟

الشيبي قال في تحقيقات لجنة الانضباط باتحاد الكرة أنه مغلطش في شكوى الشحات للقضاء خصوصا ان واقعة الضرب كانت بعد ما الماتش خلص،  وان الكاميرات سجلت الواقعة سواء الضرب أو السب والاهانة علشان كده هو رافض التنازل لأنه مخدش حقه.. حتى لجنة المسابقات وقعت عقوبة خفيفة على الشحات (إيقاف مباراتين)

الشيبي قال في التحقيقات بالنص كدة:  (مباراتين ايه.. على الأقل كان اتوقف 8 مباريات مكنتش هشتكى ولا هفتح بقي.. بس انا كده مخدتش حقى، وانا حصل اعتداء عليا في مباراة السوبر بالامارات ورفضت الشكوى لأن الواقعة كانت أثناء الماتش).

طيب..  الشيبي قال للجنة الانضباط لازم حسين يعمل فيديو اعتذار ليا ولاسرتي (لان حتى البيان اللي نزله انا رافضه لانه لم يذكر اسمي).. ولو مفيش فيديو اعتذار (الماتش الجاي هضربه قلمين واشتمه زي ما شتمني واوقفوني ماتشين) ويبقى خلاص واحدة بواحدة.

وقالت سهام صالح : الأهلي بيدور على حلول سريعة للازمة، وتواصل مع المهندس هاني أبوريدة علشان يتدخل.. وأبو ريدة تواصل مع فوزي لقجع عشان يقنع الشيبي بالحل الودي.. وفعلا حصل اتصال بين لقجع والشيبي علشان يخليه يتراجع عن شكوي الشحات ويتنازل.. ولكن الشيبي قاله انا عاوز اخد حقي.. على الأقل يبقى في فيديو اعتذار من اللاعب والنادي الأهلي.. لأن أسرتي زعلانة جدا من اللي حصل واني مخدتش حقي.. فـ يبدو كدة إن زي ما قولتلكو القصة هتطول معانا شوية، لحد ما نشوف حل يرضي جميع الأطراف.

سهام صالح حسين الشحات اتحاد الكرة النادي الأهلي

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