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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: الأهلي يستطيع التتويج بدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي

محمد بركات
محمد بركات

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر يستطيع التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

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وقال محمد بركات في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي يستطيع التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وأرى أن الفريق أفضل من الناحية الفنية من الترجي التونسي".


وأضاف: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي نجح في تطوير مستوى الأهلي خلال الفترة الماضية، والفريق يبحث عن استكمال سلسلة الانتصارات أمام بلدية المحلة في الدوري العام".


ويواجه النادي الأهلي فريق بلدية المحلة مساء السبت، ضمن منافسات الدوري العام، قبل أن يواجه الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري.

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