الشمس تطلق عواصف ضخمة تقطع الاتصالات والكهرباء والأنترنت

أصدرت الحكومة الأمريكية تحذيرًا عاجلًا من "عاصفة شمسية" ضخمة ،حيث تم تحذير الأمريكيين من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في غضون ساعات.

البقعة الشمسية العملاقة المسماة AR3664، والتي يبلغ عرضها 124000 ميل، أطلقت رشقات نارية مكثفة من الطاقة والإشعاع باتجاه كوكب الأرض، ويمكن للتوهجات الشمسية من الفئة X، والتي تعد الأقوى من نوعها، أن تؤدي إلى تعطيل الاتصالات وشبكة الطاقة الكهربائية والملاحة.

يقول مركز التنبؤ بالطقس الفضائي الرسمي في أمريكا (SWPC) إنهم يراقبون الشمس في أعقاب سلسلة من التوهجات والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) التي بدأت قبل أيام.



وأوضح التقرير: "أصدر المتنبئون بالطقس الفضائي تحذيرًا شديدًا (G4) من العواصف الجيومغناطيسية مساء الجمعة 10 مايو. وقد تتسبب الانفجارات الشمسية الإضافية في استمرار ظروف العواصف الجيومغناطيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وفي بيان صدر يوم الخميس الموافق 9 مايو، حذرت SWPC من أن العواصف المغناطيسية الأرضية يمكن أن تؤثر على البنية التحتية في المدار القريب من الأرض وعلى سطح الأرض، مما قد يؤدي إلى تعطيل الاتصالات وشبكة الطاقة الكهربائية والملاحة وعمليات الراديو والأقمار الصناعية.

وقد أخطرت شركة SWPC مشغلي هذه الأنظمة حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراءات وقائية، ومع ذلك، تضيف SWPC أن هناك فائدة للعواصف المغنطيسية الأرضية من حيث أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى عروض مذهلة للشفق القطبي على الأرض.

يقولون: إن العاصفة المغناطيسية الأرضية الشديدة تتضمن إمكانية رؤية الشفق القطبي جنوبًا حتى ألاباما وشمال كاليفورنيا.