باسم سمرة: هدي سلطان رمز الانوثة في السينما.. والفنانات دلوقتي عمالين يقصروا

حل الفنان باسم سمرة ضيف علي برنامج “ أسرار النجوم ” والذي تقوم بتقديمه المذيعة إنجي علي ، عبر اذاعة نجوم fm .



وقال باسم سمرة خلال حواره مع إنجي علي : الانثي بالنسبة لي الشاشة هي هدي سلطان ، لانها جمعت بين الغناء والتمثيل وخفة الظل والاداء المميز ومن سيري فيلم “ إمراة علي الطريق ” سيعرف ذلك .

واستكمل باسم سمرة مازحًا : هدي سلطان كانت طول بعرض ، الممثلات دلوقتي عمالين يقصروا شوية ومش هنشوفهم .

ظهر باسم سمرة خلال أحداث مسلسل “العتاولة” بشخصية “عيسى الوزان”، التي حققت نجاحًا كبيرًا.

كما شارك الفنان الكبير في عدد كبير من الأعمال الفنية، من بينها: البعبع، بطن الحوت، بابا المجال، سفاح الجيزة، أشباح أوروبا، عمهم، منعطف خطر، منورة بأهلها، الحارث، ولاد رزق 2، هروب اضطراري.

«أسرار النجوم» هو برنامج فني يذاع في الساعة الثامنة مساءً على «نجوم إف.إم»، من تقديم إنجي علي، يتم فيه استضافة فنان جديد كل حلقة، ليحكي آخر أخباره والأحداث الخاصة به وكواليس أعماله الفنية.