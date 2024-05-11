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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار النفط تتراجع الجمعة.. خام برنت يصل إلى 89.95 دولار

صدى البلد

انخفضت أسعار النفط بنحو دولار واحد للبرميل، مع إشارة تعليقات مسئولي البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، وهو ما قد يعوق الطلب من أكبر مستهلكي الخام في العالم، بحسب وكالة “رويترز”.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا، أو 1.1%، إلى 89.95 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1:29 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1729 بتوقيت جرينتش)، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا، أو 1.1%، إلى 78.38 دولار للبرميل.

ويتجه كلا الخامين القياسيين إلى تكبد خسائر أسبوعية.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط أيضًا مع ارتفاع الدولار الأمريكي بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إنه من غير الواضح ما إذا كانت السياسة متشددة بما يكفي لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%. 

ويجعل ارتفاع الدولار السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول إلى تثبيط الطلب.

وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وإضعاف الطلب على النفط.

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