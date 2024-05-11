تعليم الوادي الجديد: استئناف أعمال الامتحانات وانتظام الطلاب داخل اللجان

اكد سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد استئناف امتحانات الفصل الدراسي الثانى 2023-2024 ،جاء ذلك خلال متابعته سير منظومة العمل اليوم السبت من داخل غرفة العمليات المشكلة بالمديرية بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية وجميع المعنيين.

واطمأن وكيل التعليم على انتظام طلاب المحافظة بلجان سير الامتحانات من خلال التواصل اللحظى مع غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس .

ووجه بضرورة الإلتزام بكافة التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات والتواصل اللحظى مع غرفة العمليات بالمديرية حال أى قلق أو مشكلات لوضع الحلول المناسبة على الفور .



كما أكد مدير تعليم الوادى الجديد ان المديرية تواصل فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية لتوفير أقوى المراجعات النهائية وحل نماذج الأسئلة.

واشار إلى أنه فى إطار الحرص على دعم طلاب المحافظة وتأهيلهم لخوض الامتحانات بعيد عن اى قلق جرى التنسيق مع مجموعة من الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوى الخبرات لتقديم المراجعات النهائية وحل مجموعة من نماذج الأسئلة فضلا عن تلقى الاستفسارات والتساؤلات من الطلاب والرد على جميع الاستفسارات.