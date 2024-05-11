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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر جمبسوت أروى بالرياض يثير الجدل

أروى
أروى

تألقت النجمة أروى في جلسة تصوير جديدة لها بالرياض، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

سعر جمبسوت أروى الأحمر

 

وتألقت أروى بإطلالة جذابة، فقامت بإختيار جمبسوت باللون الاحمر وبأكمام طويلة وبفتحة من الظهر، وأختارت عليه حذاء مفتوح باللون الأسود.

 

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وكان جمبسوت أورى من تصميم مصمم الأزياء  Alexander McQueen، وصد وصل سعره إلى 4803 دولار أمريكي، أي ما يعادل 227,286 جنيه مصري.

 

واعتمدت أروى على تسريحة انسابية وناهمة، فقد تركت خصلات شعرها منسدلة وناعمة على ظهرها واكتافها.

 

وأبرزت أروى جمال ملامحها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار أحمر شفاه باالون الكمشيري، مع الكحل الأسود، والماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو بألوان ترابية.

 

وتزينت أروى ببعض الإكسسورات، فقامت بإختيار أقراط وخاتم من الألماس، وهو ما أبرز من أماقتها.

أروى
أروى
أروى
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