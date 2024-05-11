63 كيلو بانجو وحشيش .. القبض على 4 تجار مخدرات بدمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام (4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة المركز ، وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات – 18 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 45 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,4مليون جنيه) تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.